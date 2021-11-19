МОСКВА, 19 ноя – ПРАЙМ. Выдача ипотеки в России в последнее время снизилась на 10%, сообщил замминистра строительства и ЖКХ РФ Никита Стасишин в ходе онлайн-конференции Сбербанка. Продажи новостроек в России выросли с начала года

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор видит признаки перегрева на ипотечном рынке и считает необходимым нормализовать темпы роста выдачи ипотечных кредитов. В то же время в заключении Счетной палаты на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год говорится, что рынок ипотеки в России требует пристального внимания ЦБ, поскольку резкий рост ипотечного портфеля и цен на недвижимость может привести к образованию пузыря.

"Мы видим пока снижение ипотечного кредитования на 10%, но мы прекрасно понимаем: все, что выдается сегодня — это (выдается — ред.) тем, кто пришел за ипотекой полтора – два месяца назад", — сказал Стасишин.

По его словам, задача Минстроя — не влиять на ипотеку и не задавать тренды в этом сегменте, а обеспечить эффективную ставку по проектному финансированию.