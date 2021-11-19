МОСКВА, 19 ноя — ПРАЙМ. Сбербанк в настоящий момент не видит предпосылок для снижения стоимости жилья в РФ, а рост цен на новостройки продолжится, но немного замедлит темпы, заявил старший вице-президент блока "Корпоративно-инвестиционный бизнес" Сбербанка Владимир Ситнов. Выдача ипотеки в России снизилась на 10%

"Существенных предпосылок для снижения цен не жилье мы не видим. Мы не видим перегретости рынка жилья и цен на готовую продукцию, которую сейчас демонстрирует рынок. При этом с учетом баланса предложения и совокупного спроса, подтвержденного платежеспособного спроса, мы не видим, что рост цен на новостройки продолжится такими же темпами, которые мы видели, наверное, за последние два или полтора года", — сказал он, выступая на конференции Сбербанка для застройщиков.

Как пояснил в своей презентации Ситнов, рост цен на новостройки продолжится, но вряд ли будет выше, чем общая инфляция и во многом будет зависеть от темпов роста цен на стройматериалы. Согласно презентации представителя Сбербанка, на фоне субсидирования ипотеки и сокращения предложения рост цен на новостройки ускорился и достиг 22% в целом по России за девять месяцев 2021 года.