МОСКВА, 22 ноя — ПРАЙМ. Отследить сдачу квартиры в аренду для налоговой в большинстве случаев не так сложно, россиянам лучше не рисковать и зарегистрироваться в качестве самозанятых, чтобы платить небольшой налог с таких доходов, считает глава Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров. Глава ФНС исключил "набеги" налоговиков на переводы с карты на карту

"90% съема жилья происходит через рекламу в интернете. Это не самый сложный ресурс для доступа для того, чтобы мы идентифицировали эту аренду", — сказал Егоров в эфире "России 24", отвечая на вопрос, какие алгоритмы использует ФНС для выявления нелегальной сдачи квартир в аренду.

"Мне кажется, здесь важно говорить о другом. Вот режим налога на профессиональный доход, добровольный режим, был сделан специально для таких случаев. Ну серьезно, 4% от дохода — это не та сумма, ради которой стоит рисковать многим, сдавая квартиру в аренду", — добавил глава ФНС.

Он отметил, что этим налоговым режимом уже пользуются 3,5 миллиона человек. "Подключение занимает 3 минуты, выход из него занимает 1 минуту, платеж автоматический. По-моему, выбор достаточно очевиден и совсем не сложен", — заключил Егоров.

Специальный налоговый режим для самозанятых — налог на профессиональный доход — позволяет гражданам установить на смартфон мобильное приложение "Мой налог" и работать легально без посещения налоговых органов и сдачи отчетности. Налоговая ставка в рамках этого режима при работе с физлицами составляет 4%, с юридическими — 6%.