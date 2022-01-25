МОСКВА, 25 янв — ПРАЙМ. Инвестиции в коммерческую недвижимость России в 2021 году установили новый рекорд в истории рынка, превысив отметку в 390 миллиардов рублей, что на 52% больше результата предыдущего года и на 49% превышает уровень допандемийного 2019-го, подсчитали аналитики консалтинговой компании Knight Frank. ВТБ запустил ипотеку на готовые частные дома

"Год на рынке коммерческой недвижимости России был ознаменован ростом активности пользователей и девелоперов как в офисном, так и складском сегменте. Продолжающийся рост спроса и усиление дефицитного состояния рынка повлияли на увеличение интереса инвесторов к объектам. Общее позитивное состояние рынка и оптимистичные ожидания от дальнейшего его развития стали основными драйверами достижения высоких объемов инвестиций", – говорится в сообщении компании.

Как указывается в нем, значимой частью инвестиций остались сделки с площадками под девелопмент – объем таких вложений увеличился в четыре раза по сравнению с 2019 годом и вдвое по сравнению с 2020-м, составив более 257 миллиардов рублей (65% всего объема вложений). При этом девелоперы не только покупают площадки для самостоятельного строительства, но и перепродают права на застройку другим игрокам рынка, отметили в Knight Frank.

Среди девелоперов, вложивших 2021 году в площадки наибольший объем средств, в компании выделяют MR Group (21,7 миллиарда рублей), ПИК (17,9 миллиарда) и Sminex (17 миллиардов).

Второе место в структуре инвестиций с долей 14% занимают объекты складской и логистической недвижимости. По подсчетам консультантов, в этот сегмент в прошлом году вложили более 56 миллиардов рублей, таким образом, по объему инвестиций он увеличился к 2019 году более чем в десять раз. В Knight Frank отмечают растущее участие в сделках крупных инвестфондов, приобретающих объекты для коллективных инвестиций. Россиян предупредили о новой схеме мошенничества под предлогом инвестиций

По данным компании, на офисы пришлось 13% общего объема инвестиций, торговую недвижимость – 6%, на гостиницы – 2%. Относительно докризисного 2019 года вложения снизились для офисной недвижимости на 40%, торговой – на 71%, для гостиничной – на 53%.

"Доля иностранных инвесторов, как и прогнозировалось, снизилась вновь и достигла минимального за время наблюдений уровня в 3%, что на 3 процентных пункта ниже, чем в 2020 году. Сдерживающими факторами для привлечения зарубежных инвестиций остаются коронавирусные ограничения, несформированность условий и инструментов для иностранных инвесторов и связанные с этим барьеры, а также напряженная геополитическая ситуация", – указывается в сообщении.

В нем отмечается, что в настоящее время существуют как предпосылки к усилению инвестиционной активности в отношении отдельных сегментов российской коммерческой недвижимости, так и общие сдерживающие факторы в виде повышения ключевой ставки и роста стоимости заемного финансирования, в связи этим прогноз инвестиций на 2022 год варьируется в диапазоне 300-400 миллиардов рублей.