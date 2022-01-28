МОСКВА, 28 янв — ПРАЙМ. Просроченная задолженность россиян по ипотеке по итогам декабря снизилась на 4,2% — до 59,5 миллиарда рублей, что стало минимумом с июля 2018 года, следует из данных ЦБ РФ. В Банке России прокомментировали "дорожную карту" по криптовалютам

Срок ипотечного кредитования в РФ в декабре обновил исторический максимум, увеличившись почти на три месяца — до 21 года и 5 месяцев.

Ставка по рублевой ипотеке в России в декабре выросла до 7,81% с 7,59% месяцем ранее. Таким образом, ставка держится на максимумах с апреля 2020 года (тогда она составляла 8,42%).

Российские банки в декабре нарастили количество выданных кредитов на 22,1% — до 192,4 тысячи ссуд на общую сумму 641,3 миллиарда рублей. Портфель ипотечного кредитования по итогам декабря увеличился на 2,7% — до 11,8 триллиона рублей.