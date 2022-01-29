МОСКВА, 29 янв — ПРАЙМ. Причины, чтобы взять жилье в ипотеку, у всех разные. Это стоимость аренды, которая может быть больше или равна равна ипотечному платежу, семья устала переезжать из одного арендного жилья в другое. А иногда просто хочется иметь свои квадратные метры: не нужно спрашивать, можно ли вбить в стену гвоздь и повесить картину.

Однако, пишет "Российская газета", перед выбором всегда нужно не только оценить свои финансовые возможности. Стоит продумать, как долго вы сможете исполнять свои обязательства по кредиту.

Невозможно всегда с точностью предугадать, как сложится жизнь, однако ситуации, когда оформлять ипотеку особенно рискованно, перечислила специалист Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.

Первая причина отказаться от ипотеки: отсутствие денег на первоначальный взнос. "Рынок посреднических услуг предлагает немало вариантов "решения" этой проблемы. Некоторые продавцы советуют в этом случае завысить стоимость квартиры и написать расписку, что получили первоначальный взнос, хотя на самом деле ничего не получали. Я бы не рекомендовала связываться с такими схемами", — пояснила собеседница издания.

Также не стоит брать потребительский кредит, вместе с ипотекой такая кредитная нагрузка может оказаться не по силам и привести к банкротству. Лучше подождать и накопить.

Вторая причина — нет резервного фонда (суммы в размере расходов на три-шесть месяцев вперед, включая ипотеку). В случае потери работы, болезни или других форс-мажоров человек может попасть в отчаянное положение и потерять залоговое жилье.

На третьем месте — переоценка своих финансовых возможностей. В идеале платеж по ипотеке не должен превышать 40-45% ежемесячных доходов семьи. Остаток в виде 55-60% обеспечит ваши нужды без экстремальной экономии.

Четвертое — не нужно оформлять ипотеку на объект недвижимости с занижением стоимости. "Речь идет о случаях, когда в документах стоимость недвижимости указывается ниже реально уплаченной покупателем суммы. Так недобросовестные продавцы обычно уходят от налогов. А вот для покупателя эти схемы невыгодны — например, в качестве налогового вычета вы можете получить меньше, чем могли бы", — пояснила специалист.

Приобретать жилье в ипотеку "впрок" при отсутствии жилищных проблем — тоеж плохая идея. Даже сдача в аренду не гарантирует покрытие ипотечных платежей и накладывает свои трудности и обязательства:

налоговые,



по содержанию жилья,



оплате услуг ЖКХ,



оплате косметического ремонта.

Оформлять ипотеку в браке, в котором "назрели проблемы". "Ипотека нередко дольше любви, как и долги, которые потом часто делятся долго и мучительно. Если все равно решились, то при оценке своих финансовых возможностей учитывайте доход только одного из супругов, а также подумайте о заключении брачного контракта", — подытожила она.