МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. В России с 1 февраля 2022 года вступает в силу закон, согласно которому Росреестр будет вносить информацию об аварийности многоквартирных домов в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Инвестиции в коммерческую недвижимость России установили рекорд

Согласно этому документу, выписка из реестра недвижимости теперь будет содержать сведения о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а также сведения о признании жилья непригодным для проживания.

Наиболее распространенным видом злоупотребления со стороны продавцов долгое время была схема продажи аварийного или непригодного для проживания жилья по более низкой цене, напомнил управляющий партнер юридической компании Freeviser Михаил Паюшин.

"Раньше продавцы могли без предупреждения покупателя продавать такие квартиры, теперь же при приобретении недвижимости появится возможность проверить жилье на этот предмет самостоятельно", — подытожил он.