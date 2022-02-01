МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Экспертное сообщество обеспокоено финансовой неустойчивостью региональных фондов капитального ремонта, что может привести к невыполнению обязательств перед гражданами, сообщила в интервью РИА Недвижимость президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. Путин поручил принять меры по завершению капстроительства ряда объектов

Косарева обратила внимание, что региональные фонды, по сути, являются финансово-кредитными организациями, где деньги втекают в общий котел и вытекают на ремонт конкретных домов. При этом банковское регулирование эту систему не видит, и никаких показателей финансовой устойчивости у этих фондов нет.

"Между тем все эксперты давно отмечают, что они финансово неустойчивы. В какой-то момент тех денег, что вливается в общий бассейн, может не хватить, и обязательства перед людьми не будут выполнены. Это очень большие риски", — предупредила она.

По ее словам, уже сейчас звучат предложения о несоблюдении сроков региональных программ и реализации их в зависимости от наличия достаточных средств. "Поэтому совершенно точно нужно регулировать финансовую устойчивость этих систем", — подчеркнула эксперт.

В то же время, по словам Косаревой, остается проблема отсутствия кредитов на ремонт домов со спецсчетами. Она пояснила, что часто на конкретный дом денег не хватает, и в таких случаях можно было бы брать кредит, погашая его теми же взносами за капремонт.

"Залога там никакого не надо, ведь есть поток обязательных платежей. Но наша банковская система пока к этому не готова. С точки зрения бизнеса это слишком маленькие кредиты и достаточно рискованные, потому что заемщик — это какой-то "колхоз", не кто-то один, а много собственников", — посетовала она.

Полностью интервью с Надеждой Косаревой читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 10.00 мск.