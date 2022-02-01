МОСКВА, 1 фев — ПРАЙМ. Программа льготной ипотеки, прежде всего, поддержала строительные компании, а не покупателей, которым пришлось приобретать жилье по выросшим ценам, считает президент фонда "Институт экономики города" Надежда Косарева. Исследование показало, насколько выросла ипотека в России в 2021 году

"Я считаю, что это ошибка — субсидировать ипотеку всем подряд", — заявила она в интервью РИА Недвижимость.

По ее мнению, помогать стоило определенным категориям граждан, а на практике были поддержаны строительные компании, которые получили значительные прибыли.

"Получилась, условно говоря, стрельба из пушки по воробьям. В результате массированное субсидирование всех покупателей на первичном рынке привело к сильному росту цен", — сказала она.

Косарева отметила, что из покупателей выиграли только те, кто попал в начальный период действия программы, когда цены еще не выросли. Остальные купили хоть и с низкими ставками, но уже по высоким ценам, то есть оказались в выгоде практически по нулям.

Рассуждая о дальнейшем росте ставок по ипотеке, она допустила, что Центробанк будет повышать ключевую ставку, а вслед за этим повысят ставки и ипотечные банки.

"Мне трудно прогнозировать, какой процент будет в этом году, но тенденция к росту однозначно есть. Думаю, ипотечные ставки будут двузначными, только все-таки ближе к 10%, чем к 20%", — добавила она.

Полностью интервью с Надеждой Косаревой читайте на сайте "РИА Новости Недвижимость" в 10.00 мск.