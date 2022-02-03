МОСКВА, 3 фев /ПРАЙМ/. ВТБ в январе зафиксировал рекордный спрос на ипотеку в России — объем выдачи кредитов превысил 327 миллиардов рублей, при этом в феврале может начаться временное охлаждение спроса из-за роста ставок, сообщил зампредправления ВТБ Анатолий Печатников на пресс-конференции.

"Сегодня ипотечное кредитование по-прежнему демонстрирует высокие темпы роста. Мы видим рекордный спрос на ипотеку в январе: по нашим оценкам, за первый месяц этого года продажи рынка выросли на четверть и превысили 327 миллиардов рублей", — сказал Печатников.

По его словам, динамика может быть обусловлена ожиданием клиентов по дальнейшему повышению ключевой ставки ЦБ и новому росту стоимости ипотеки. "Но, учитывая, что все основные игроки рынка уже изменили свои ценовые условия, в феврале текущего года может начаться временное охлаждение спроса", – заявил топ-менеджер ВТБ.

Печатников отметил, что в 2022 году ситуация на ипотечном рынке во многом будет зависеть от решения правительства по продлению господдержки по ипотеке на жилье в новостройках. Если программа будет завершена 1 июля, то рынок может показать результат, сопоставимый с 2020 годом – около 4,5 триллиона рублей. Если же программу решат продлить, то показатель вновь может превысить 5 триллионов рублей.

"Важно продлить госпрограмму для врачей и учителей. По нашей оценке, в России сегодня это около 4,4 миллиона заемщиков, которые после 1 июля не смогут воспользоваться льготными условиями – даже "семейной" ипотекой", – заявил Печатников.

Летом 2022 года ожидается завершение льготной ипотеки на жилье в новостройках. Программу 1 июля 2021 года продлили на год с изменением условий: максимальная ставка повышена с 6,5% до 7%, а сумма кредита уменьшена до 3 миллионов рублей для всех регионов. Госпрограмму запустили 2020 году в качестве меры поддержки граждан и строительной отрасли.