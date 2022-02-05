МОСКВА, 5 фев — ПРАЙМ. По мнению аналитического центра "Индикаторы рынка недвижимости" (ИРН), дальнейшее обострение конфликта между Россией и странами Запада могут привести к схлопыванию пузыря на столичном рынке недвижимости, который возник за последние два года, пишет "Лента.ру" со ссылкой на материалы аналитического центра.

В случае введения против России новых санкций, Банк России с целью защиты национальной валюты будет вынужден резко поднять ключевую ставку, прогнозируют специалисты.

В таком случае минимальные рыночные ставки по ипотечным кредитам вырастут до 13-14% годовых. При этом банкиры считают заградительным уровень процентных ставок по жилищным кредитам в 12%.

"Уход с рынка ипотечников приведет к схлопыванию спроса, <…> глубокая просадка спроса вынудит девелоперов и продавцов на "вторичке" снизить цены, причем коррекция в таких условиях может превысить 10%", — считают аналитики.

Однако в первом месяце 2022 года рост цен на готовые квартиры в Московском регионе продолжился: за январь средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Москвы в пределах МКАД выросла на 1,4% и составила 249,15 тысячи рублей. Это более низкий темп, чем был в конце 2021 года.