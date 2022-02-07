МОСКВА, 7 фев — ПРАЙМ. Льготная программа аренды позволила столичным бизнесменам сэкономить почти шесть миллиардов рублей, говорится на официальном сайте мэра и правительства Москвы. Москва стала одним из самых популярных городов у молодых предпринимателей

"По инициативе Мэра Москвы город оказывает бизнесу и некоммерческим организациям всестороннюю поддержку. Одна из мер — это сниженные ставки на аренду нежилых помещений. Ежегодно ею пользуются свыше 1,5 тысячи организаций, занимающих более 500 тысяч квадратных метров городских помещений. В 2021 году предприниматели сэкономили 5,9 миллиарда рублей", — приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Отмечается, что воспользоваться этой мерой смогли образовательные, медицинские, социальные и юридические компании.

"Прежде всего, на помощь могут претендовать малые предприятия, которые ранее арендовали помещения без торгов. Для таких компаний предусмотрена минимальная и льготная ставки. В прошлом году они составляли 4,75 тысячи и 3,5 тысячи рублей за "квадрат" соответственно, а в 2022 — пять тысяч и 3,8 тысячи рублей соответственно", — добавляется в сообщении.