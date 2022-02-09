МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Средний ежемесячный ипотечный платеж при покупке однокомнатных квартир на вторичном рынке в России за год сильнее всего увеличился в Новороссийске, Краснодаре, Грозном, Севастополе и Астрахани — прирост составил от 41,6% до 82,4%. Исследование показало, насколько выросла ипотека в России в 2021 году

"В начале 2022 года наименее выгодно приобретать жилье в ипотеку в Новороссийске. Средний ипотечный платеж для однокомнатной квартиры, приобретенной в кредит с первоначальным взносом в 30% сроком на 15 лет, вырос там почти в два раза", — рассказал РИА Недвижимость партнер консалтинговой группы SRG Борис Терехов, добавив, что более чем на 40% средние платежи по ипотеке увеличились в Казани и Сочи.

В 22 городах России из 75 крупнейших покупка однокомнатной квартиры в ипотеку стала дороже в диапазоне от 30,7% до 39,8%. В Москве средний ежемесячный платеж по ипотеке вырос за год на 22%, в Санкт-Петербурге – на 26%, добавил собеседник агентства.

По его данным, наименьший рост показателя отмечен в Нижнем Тагиле, где ипотечный кредит с января 2021 года по январь 2022-го увеличился на 10,8%.

При этом средний ежемесячный платеж по ипотеке на вторичное жилье в 75 крупнейших городах России в 2021 году вырос на 30% — до 20,6 тысячи рублей, добавил Терехов.

"С учетом дальнейшего роста ключевой ставки и повышения ставок по ипотеке до двухзначных значений, ежемесячный платеж для однокомнатной квартиры может вырасти еще на 5-10%, при условии стабилизации стоимости жилья", — полагает он.