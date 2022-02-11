МОСКВА, 11 фев — ПРАЙМ. Вслед за увеличением ключевой ставки Центробанком российские банки начнут повышать уровень ипотечных ставок, и к середине года на первичном рынке они могут составить 11-13%, считают опрошенные РИА Недвижимость риелторы. Банк России допустил существенный дальнейший рост ключевой ставки

Банк России в пятницу повысил ключевую ставку восьмой раз подряд — на 1 процентный пункт, до 9,5% годовых, указав на высокую инфляцию.

На данный момент средние ставки на новостройки без учета субсидий и льготных программ составляют 10,44%, уточняет управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка.

"Вполне вероятно, что к середине года ставки по ипотеке вырастут до 12-13%", — считает она, уточняя, что обычно банки реагируют на увеличение ключевой ставки не сразу, а с некоторым временным лагом.

Возможно, стоит ожидать определенной коррекции темпов продаж, допускает Коркка. При этом она не исключает, что предстоящее удорожание ипотеки может стимулировать некоторых сомневающихся клиентов поскорее выйти на сделку.

Директор департамента ипотечного кредитования Est-a-Tet Алексей Новиков в свою очередь полагает, что рост ипотечных ставок будет меньшим, примерно до 11%, так как банки уже сыграли на опережение и заблаговременно подняли ставки. По его мнению, рынок вернется примерно к тем показателям, которые были в 2017 году.

"Фактически сегодняшнее повышение ключевой ставки банки уже отыграли, заложив повышение в корректировку ставок, которую большинство банков провели ещё в конце января-начале февраля, подняв ставки в диапазоне от 0,4 до 1 процентного пункта", — подтверждает заместитель руководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова.

Она отмечает, что в целом рост ставок наоборот приведёт к постепенному переориентированию части покупателей со вторичного жилья на новостройки из-за более доступной ипотеки. По данным "Этажей", с июля 2021 по январь 2022 года доля сделок с новостройками выросла с 15,2% до 23% в январе 2022 года, и эта тенденция, вероятно, продолжится.