МОСКВА, 12 фев — ПРАЙМ. Повышение в пятницу, 11 февраля, ключевой ставки Банком России до 9,5% приведет к подорожанию ипотечных кредитов, арендных ставок и росту спроса на вторичное жилье, считают опрошенные "Российской газетой" эксперты. Эксперт рассказал, как поведет себя рубль на следующей неделе

Напомним, что регулятор поднял ставку сразу на один процентный пункт — с 8,5% до 9,5%. Помимо этого, сохранен сигнал на ее дальнейшее повышение.

На это действие ЦБ уже скоро отреагируют и банки: ставки по ипотеке могут вырасти до 11-12%, считает сооснователь сервиса Refin.Online Михаил Чернов.

"Чтобы сохранить интерес потенциальных заемщиков к ипотеке, рынок может попытаться снизить цены на недвижимость. Сложнее всего сделать это с новостройками: при высокой ключевой ставке кредиты для застройщиков также становятся дороже, дополнительный фактор — повышение стоимости строительных материалов", — отметил собеседник издания.

Однако власти в лице кабмина пока не объявляли о запуске новых льготных программ для поддержки рынка, отмечает он.

По прогнозам, спрос на новостройки снизится, а вторичное жилье станет более популярным, так как продавцам готовых квартир будет выгоднее продать лот по более низкой цене, чем ждать стабилизации рынка, которая может затянуться на месяцы или годы.

Чернов, говоря о долгосрочном прогнозе, отмечает, что динамика рынка во многом будет зависеть от того, помогут ли меры ЦБ остановить рост инфляции. По прогнозу Банка России, на конец 2022 года инфляция может увеличиться до 5-6% вместо ожидаемых 4-4.5%.