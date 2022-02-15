МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Пузыря на российском рынке недвижимости нет, при этом в 2022 году цены на недвижимость начнут стабилизироваться, в результате, большого роста стоимости жилья не будет, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов. Эксперт спрогнозировала динамику цен на жилье при росте ставок по ипотеке

"Что касается насыщения спроса, то до этого еще далеко. Пока обеспеченность россиян жильем остается низкой по сравнению со многими странами — 27–28 квадратных метров на человека. Это как раз является одним из драйверов роста отрасли. В 2021 году цены на жилье выросли по топ-50 городов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, более чем на 30%. Но, полагаю, в этом году начнется стабилизация и большого роста цен на жилье не будет", — сказал он.

Попов напомнил, что портфель кредитам девелоперам жилья практически удваивается каждый год, и прошлый год не был исключением: портфель кредитов Сбербанка застройщикам вырос вдвое и приблизился к 1,8 триллиона рублей.

"Мы видим, что по большому количеству новых проектов перекрытие средствами покупателей жилья на счетах эскроу в нашем портфеле превышает 100%. Никаких проблем со спросом мы не видим: есть стабильный уровень перекрытия, и продажи у застройщиков идут даже лучше, чем мы изначально закладывали в модели движения денежных средств. Никакого пузыря здесь не надулось, ситуация абсолютно под контролем", — добавил замглавы Сбербанка.

При этом рост ставок по кредитам на рынке влияет на сектор жилой недвижимости в меньшей степени. Средняя рыночная ставка для заемщиков из данного сектора составляет 3,3%, такая ставка возможна, потому что счета эскроу наполнены, а продажи идут высокими темпами, объяснил банкир.

Сбербанк в прошлом году получил более 2 тысяч заявок на проектное финансирование, что на 36% выше, чем в 2020 году. По одобренным заявкам ситуация аналогичная: рост на 57,5% год к году. "Это говорит о возросшей активности девелоперов и привлекательности отрасли для инвестирования. Здесь мы себя чувствуем очень уверенно", — заключил Попов.

Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.