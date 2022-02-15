Сбербанк: в 2022 году большого роста стоимости жилья не произойдет
МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Пузыря на российском рынке недвижимости нет, при этом в 2022 году цены на недвижимость начнут стабилизироваться, в результате, большого роста стоимости жилья не будет, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Анатолий Попов.
"Что касается насыщения спроса, то до этого еще далеко. Пока обеспеченность россиян жильем остается низкой по сравнению со многими странами — 27–28 квадратных метров на человека. Это как раз является одним из драйверов роста отрасли. В 2021 году цены на жилье выросли по топ-50 городов РФ, включая Москву и Санкт-Петербург, более чем на 30%. Но, полагаю, в этом году начнется стабилизация и большого роста цен на жилье не будет", — сказал он.
Попов напомнил, что портфель кредитам девелоперам жилья практически удваивается каждый год, и прошлый год не был исключением: портфель кредитов Сбербанка застройщикам вырос вдвое и приблизился к 1,8 триллиона рублей.
"Мы видим, что по большому количеству новых проектов перекрытие средствами покупателей жилья на счетах эскроу в нашем портфеле превышает 100%. Никаких проблем со спросом мы не видим: есть стабильный уровень перекрытия, и продажи у застройщиков идут даже лучше, чем мы изначально закладывали в модели движения денежных средств. Никакого пузыря здесь не надулось, ситуация абсолютно под контролем", — добавил замглавы Сбербанка.
При этом рост ставок по кредитам на рынке влияет на сектор жилой недвижимости в меньшей степени. Средняя рыночная ставка для заемщиков из данного сектора составляет 3,3%, такая ставка возможна, потому что счета эскроу наполнены, а продажи идут высокими темпами, объяснил банкир.
Сбербанк в прошлом году получил более 2 тысяч заявок на проектное финансирование, что на 36% выше, чем в 2020 году. По одобренным заявкам ситуация аналогичная: рост на 57,5% год к году. "Это говорит о возросшей активности девелоперов и привлекательности отрасли для инвестирования. Здесь мы себя чувствуем очень уверенно", — заключил Попов.
Полный текст интервью читайте на сайте агентства РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 11.00 мск.
https://1prime.ru/development/20220215/836068588.html