МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. В январе 2022 года в Москве зарегистрировали на 22% больше договоров купли-продажи готового жилья, чем годом ранее. Нетипичную для этого периода активность на рынке вторичной недвижимости в столице отметили в Росреестре. Об этом сообщает РБК. "Поймай ракету": как узнать, что акции компании вот-вот взлетят в цене

За месяц в Москве зафиксировали 9290 переходов прав на основании сделок по жилью — скупать жилье бросилось значительно больше жителей, чем в январе 2021-го (7600) и 2020 года (7900).

Показатель за текущий год лишь немного уступил рекордному первому месяцу 2019-го, когда на столичном рынке вторичной недвижимости зарегистрировали 9900 договоров купли-продажи. По данным Росреестра, в 2021 году в столице зафиксировали 170,94 тысячи сделок купли-продажи и мены жилья — абсолютный годовой рекорд на рынке вторичного жилья с 2009 года.