МОСКВА, 15 фев — ПРАЙМ. Ремонт квартир в России подорожал на 35% по сравнению с прошлым годом, сообщают "Известия" со ссылкой на участников строительной отрасли. Эксперты спрогнозировали, как весной изменятся ставки по ипотеке

Издание отмечает, что цены выросли пропорционально как на косметический, так и на капитальный ремонт. По мнению экспертов, это произошло из-за подорожания строительных и отделочных материалов, а также повышения стоимости услуг рабочих, в том числе в связи с нехваткой мигрантов.

По данным руководителя центра загородной недвижимости федеральной компании "Этажи" Антона Саукова в феврале 2022 года по сравнению с аналогичным периодом 2021-го цены выросли на 30-35%.

Глава дизайн-студии Panova Design Ирина Панова считает, что на 35% цены выросли в Москве и других крупных городах, а в регионах — примерно на 20%. А коммерческий директор дизайн-бюро "Идея Плюс" Самир Джафаров называет цифру в 25%. При этом Джафаров уточнил, что стоимость косметической и капитальной отделки поднялась одинаково.

По словам Саукова, это связано как с подорожанием услуг строительных бригад в связи с их нехваткой на рынке, так и стройматериалов.