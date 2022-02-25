МОСКВА, 25 фев — ПРАЙМ. В ближайшее время на рынке вторичного жилья столицы в ближайшей перспективе ожидаются ажиотажные всплески покупательского спроса на фоне выжидательной позиции многих продавцов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

Президент России Владимир Путин 21 февраля подписал указы о признании суверенитета Донецкой и Луганской народных республик, а 24 февраля объявил о начале военной операции на Украине. США и страны Запада объявили санкции в отношении крупнейших российских банков и ряда организаций. На этом фоне российская национальная валюта в четверг обновила исторические минимумы, потеряв 4,09 рубля к доллару и 3,51 рубля к евро. В пятницу рубль начал отыгрывать позиции: курс доллара опустился ниже 83 рублей, евро — ниже 92,5 рубля. Россиянам объяснили, где работать, чтобы получить жилье бесплатно

Гендиректор портала "Мир квартир" Павел Луценко считает, что политическая и экономическая нестабильность, а также ожидание на их фоне всевозможных неприятных событий и тенденций приведут к всплеску спроса на вторичном рынке московского жилья.

"Рынок будет лихорадить, покупатели будут метаться и искать собственников квартир, с которыми можно поторговаться — если один не согласится, то согласится другой. Продавцов здесь в сотни раз больше, чем на первичном рынке", — сказал Луценко.

Директор департамента проектного консалтинга Est-a-Tet Роман Родионцев отметил, что наблюдается и отказ продавцов от сделок. "Люди не хотят продавать свои активы в виде квартир, считая это более надежным инструментом, чем наличные средства", — отметил он. При этом, по словам директора офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлии Дымовой, режим выжидания у продавцов не будет длительным.

"Продавцы на вторичном рынке, скорее всего, буду очень аккуратными, особенно если почувствуют нарастающий спрос. Это значит, что ожидать сильного торга на "вторичке" не стоит. Вероятнее всего, квартиры будут стоять и ждать своего покупателя, который согласится на предложенную продавцом сумму. Однако цены за 2020-2021 годы уже сильно выросли и находятся на пике, потому сильного роста я бы не прогнозировала", — подчеркнула главный аналитик риелторской компании "Миэль" Екатерина Бережнова.

В свою очередь, управляющий партнер компании "Метриум" Надежда Коркка уверена, что и покупатели скорее займут выжидательную позицию, стараясь отложить планировавшиеся сделки до прояснения ситуации и стабилизации на валютном и фондовых рынках. Однако, по ее мнению, "никто из продавцов ни на первичном, ни на вторичном рынках не будет демпинговать или предлагать большие скидки, напротив, в отдельных случаях возможны эмоциональные повышения расценок".