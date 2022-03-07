МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Попытки Польши занять российскую недвижимость в Варшаве противоправны, заявил в интервью РИА Новости директор третьего Европейского департамента МИД России Олег Тяпкин. Польша отыгралась: какую подножку поставили Германии

"Можем заверить, что противоправные попытки занять нашу собственность не останутся без адекватного ответа", — сказал дипломат.

По его словам, такие намерения могут "похоронить" диалог и перечеркнуть все усилия по урегулированию проблемы недвижимости в российско-польских отношениях, в том числе подготовку межправительственного соглашения.

Напомним, что объектом спора между Москвой и Варшавой являются два "неиспользуемых в дипломатических и консульских целях" объекта недвижимости. Министерство иностранных дел Польши считает, что здания находятся в "незаконном владении РФ".

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10:00 мск.