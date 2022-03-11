МОСКВА, 11 мар – ПРАЙМ. Ограничения на продажу валюты, введенные Центробанком, могут привести к желанию вкладчиков перевести накопления в недвижимость, считают риелторы, опрошенные РИА Недвижимость. Риелтор рассказал, как изменятся цены на аренду жилья

ЦБ РФ объявил в среду о временном порядке операций с наличной валютой с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Россияне смогут получить наличными до 10 тысяч долларов США в каждом банке, где у них открыт валютный вклад. Если вкладчик захочет снять со своих счетов больше указанной суммы, то конвертация произойдет по официальному курсу Банка России. При этом банки не смогут в этот период продавать наличную валюту гражданам.

По словам руководителя аналитического центра "Циан" Алексея Попова, решение ЦБ РФ способствует дополнительному ажиотажу на рынке жилья, поскольку часть держателей банковских депозитов предпочтет переложить их в квадратные метры. "В ближайшее время можно будет наблюдать повышенный ажиотаж по ряду объектов недвижимости, в том числе премиального и элитного сегмента. Он будет сопровождаться ростом количества просмотров, звонков и сделок", — сказал он.

Попов добавил, что на фоне ажиотажа не исключается вариант и срыва сделок, который будет обосновываться неопределенностью курса рубля и поиском более выгодного покупателя.

Согласна с ним и член правления AREA Анастасия Могилатова. Она отмечает, что экономический кризис в большинстве случаев развивается в сторону ухудшения и сопровождается не только обвалом курса рубля, но и новыми ограничениями со стороны Запада.

"Покупателями выступят в основном те, чьи активы в долларах резко выросли. С учетом того, что все дорожает, они примут решение о реинвестировании", — отметила Могилатова.

Управляющий партнер агентства премиальной недвижимости Point Group Павел Трейвас отмечает, что резкий всплеск активности может привести к повторению сценария 2014 года, когда в аналогичных кейсах стоимость недвижимости росла на 20-30%.

При этом эксперты не исключили появление в ближайшее время сложностей при покупке зарубежной недвижимости. Руководитель департамента аналитики "НДВ Супермаркет недвижимости" Елена Чегодаева отмечает, что из-за установленного лимита по вывозу наличных средств и запрету переводов в зарубежные банки увеличится длина цепочки проведения сделки. Все это приведет к росту посреднических услуг и комиссионных.