МОСКВА, 12 мар — ПРАЙМ. Рынок недвижимости, как и любой другой, будет зависеть от политической обстановки в стране и от поведения самих потребителей на рынке недвижимости, от их реакции на политические и экономические события в стране. "Безусловно, отскок цен будет и это обусловлено и высокими ставками по ипотечным продуктам, и высокими депозитными ставками (до 18-20% в зависимости от срока), и падением реальных доходов населения", объяснила агентству "Прайм" старший преподаватель экономического факультета РУДН Елена Егорычева.

Однако и себестоимость строительства, по ее словам, возрастёт, что не позволит девелоперам сильно уж снижать цены.

По мнению Егорычевой, при резком падении спроса на новостройки девелоперам придется снижать цены или как минимум придерживать их на прежнем уровне. Однако программы льготной ипотеки ещё действуют, и возможно, будут продлены (пока они действуют до конца марта 2022).

Также эксперт отметила, что стоимость ремонта и обустройства дома с учетом нынешних реалий становится достаточно проблематичным, что так же "поумерит пыл" желающих улучшишь свои жилищные условия", — считает Егорычева.

Что же касается коммерческой недвижимости, то, по мнению эксперта, с большой долей вероятности можно говорить и падании цен на неё, так как спрос резко может быть сокращён в связи с текущими экономическими реалиями. "Также ожидается падение цен и на рынке вторичной недвижимости, цены на которую формируются только под воздействием спроса и предложения", — добавила она.