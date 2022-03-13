ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 13 мар — ПРАЙМ. На субсидирование ипотечных программ с государственной поддержкой правительство выделит ещё более 200 миллиардов рублей, заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Силуанов рассказал об исполнении Россией обязательств по госдолгу

Ранее он сообщал, что ни одна льготная программа ипотеки в России не была сокращена, несмотря на рост ключевой ставки.

"У нас ставка для молодых семей под 6%, несмотря на то, что банки дают под 23%, сохранилась. Ставка по льготной ипотеке — это 7% и 3 миллиона кредит — сохранилась. Дальневосточная, сельская ипотека — у нас все сохранилось. Это непростое решение. Только на поддержку этих мер нам понадобится более 200 миллиардов рублей", — сказал он в воскресенье в эфире телеканала "Россия 1" программы "Москва. Кремль. Путин" в интервью Павлу Зарубину.