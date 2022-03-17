МОСКВА, 17 мар — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в феврале, выросло на 6,8% по сравнению с пересмотренным показателем января и составило 1,769 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны. Число заявок на пособие по безработице в США снизилось за неделю

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, ожидали роста показателя до 1,69 миллиона с первоначального уровня января в 1,638 миллиона. Показатель января был пересмотрен до 1,657 миллиона новостроек.

По сравнению с февралем 2021 года продажи новых домов в США в отчетном месяце подскочили на 22,3%.

При этом число разрешений на строительство в США в феврале сократилось с показателя января на 1,9% — до 1,859 миллиона. Аналитики ожидали показатель на отметке в 1,85 миллиона разрешений. Значение января было пересмотрено до 1,895 миллиона с 1,899 миллиона.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.