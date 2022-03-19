МОСКВА, 19 мар — ПРАЙМ. Российские ведомства с 21 февраля по 15 марта нарастили закупки на строительство зданий на 58% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на дорожное строительство — на 39%, сообщили РИА Новости в "РТС-тендер", одной из крупнейших электронных торговых площадок в России. Минстрой советует заключить все госконтракты на строительство до 1 апреля

"Закупки на строительство зданий в период с 21 февраля по 15 марта 2022 года: число таких закупок выросло на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, а сумма – на 146% и составила 244 млрд рублей. По этим закупкам уже заключено контрактов на сумму 1,4 млрд рублей. Примечательно, что средняя стоимость одной закупки в указанный период 2022 года увеличилась на 56%, до 23 млн рублей", — говорится в сообщении.

Самые большие объемы закупок — у Татарстана, Чечни и Красноярского края. "От руководства различных регионов мы получаем комментарии, что никакого сокращения строительно-инфраструктурных программ не планируется, главная задача сейчас – поиск аналогов западного оборудования", — прокомментировал генеральный директор "РТС-тендер" Владимир Лишенков.

Закупки на дорожное строительство за этот период также возросли. "Число таких закупок выросло на 39%, а сумма сохранилась на уровне аналогичного периода 2021 года. При этом контрактов пока заключено на сумму 359 млн рублей. Средняя цена одной закупки при этом сократилась на 28% и составила 44 млн рублей", — сказано в сообщении.

Среди регионов наибольший объем закупок у Московской области, республики Алтай и Челябинской области.

"Строительство дорог исторически входит в топ закупочных отраслей по объему закупок, поскольку инфраструктура – это основа, обеспечивающая функционирование различных систем, ее финансирование не должно сокращаться. Аналитика показывает, что несмотря на более аккуратные шаги в закупках – снижение средней цены одной закупки, государство планирует поддерживать ее, несмотря ни на что", — отметил Лишенков.