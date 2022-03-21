МОСКВА, 21 мар — ПРАЙМ. Один из крупнейших девелоперов Китая Evergrande, в прошлом году оказавшийся ранее на грани дефолта, в понедельник объявил о приостановке торговли своими ценными бумагами на Гонконгской фондовой бирже, следует из заявления компании. Народный банк Китая принял решение о размере основной ставки LPR

"Торги акциями (код акции: 03333) China Evergrande Group будут остановлены в 9.00 сегодня (21 марта 2022 года)", — говорится в заявлении на бирже.

Отмечается, что торги по всем структурированным продуктам, относящимся к компании, также будут приостановлены. При этом причина приостановки не указывается.

В текущем году это уже вторая приостановка торгов акциями Evergrande, в этот раз она произошла в преддверии очередной выплаты в 2 миллиарда долларов по облигациям, которая должна пройди в среду.

Evergrande в прошлом году после нескольких лет бурного роста и активных заимствований оказался на грани дефолта с долговыми обязательствами на сумму более 300 миллиардов долларов. Снижение продаж, высокорисковая бизнес-модель, а также действия властей, направленные на сдерживание подъема китайского рынка жилья, привели компанию к кризису. Как сообщали СМИ, китайские кредиторы в период с 24 августа по 9 декабря подали в суд на девелопера за невыполнение долговых обязательств сотни исков и хотят взыскать в общей сложности более 13 миллиардов долларов.