МОСКВА, 24 мар — ПРАЙМ. Льготная ипотека способна вдохнуть жизнь в рынок недвижимости в России: с учетом обновленных условий спад выдач может составить лишь 30-40% вместо 75-80%. Но существуют риски формирования пузыря на первичном рынке и перехода вторичного рынка в состояние депрессии. Об этом рассказал РИА Новости управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. МТС: россияне сменили платформы для поиска гостиниц и квартир

Вице-премьер России Марат Хуснуллин в среду предложил изменить параметры льготной ипотечной программы, повысив ставку с 7% до 12% и увеличив максимальный размер кредита для Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области до 12 миллионов рублей, а для остальных регионов — до 6 миллионов. А также сохранить ставки по программам сельской, дальневосточной и семейной ипотеки. Президент России Владимир Путин поддержал эти предложения.

"Эксперты осторожно относятся к данному предложению. С одной стороны, введение такой льготной программы может вдохнуть новую жизнь в первичный рынок недвижимости, особенно в крупных городах. Уже сейчас большинство застройщиков за собственный счет пытаются хоть как-то поддержать продажи и предлагают ультранизкие ставки по ипотеке вплоть до 4,5%. Льготная же программа, финансируемая государством, позволит застройщикам поддержать маржинальность", — говорит экономист.

По его оценкам, выдача ипотеки в текущем году снизится с прошлогоднего рекорда в 5,7 триллиона рублей, однако льготная программа позволит сдержать это падение цифрой 30-40%. При этом без нее падение могло бы составить 75-80%.

"Минус таких льготных программ — застройщики, также как и в 2020 году, могут воспользоваться ей для раздувания цен на недвижимость на первичном рынке. Для этого даже есть объективные факторы — рост себестоимости строительства. Но риск здесь в том, что на первичном рынке будет надуваться ценовой пузырь, в то время как вторичная недвижимость расти в цене не будет, так как никакие льготные программы на нее не распространяются. И вторичный рынок может находится в депрессии", — опасается Гришунин.

В этом случае возникнет ситуация, когда инвестор в недвижимость, купив квартиру на первичном рынке будет продавать ее потом на вторичном рынке со значительной скидкой. "Этот пузырь может в будущем привести к новой остановке продаж на первичном рынке и финансовым проблемам застройщиков", — заключил экономист.