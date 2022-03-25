МОСКВА, 25 мар — ПРАЙМ. Российские банки ожидают, что новые условия льготной ипотеки повысят спрос на жилье, но пока затрудняются сказать, как они отразятся его стоимости. Об этом стало известно из опроса банков, проведенного РИА Новости.

Напомним, что программа льготной ипотеки на новостройки под 6,5% была запущена в апреле 2020 года как антикризисная мера. В июле 2021 года ее параметры скорректировали: ставку повысили до 7%, а максимальную сумму кредита ограничили 3 миллионами рублей.

Президент России Владимир Путин в среду поддержал предложение правительства об изменении условий программы. Предельную сумму кредита по ипотеке с господдержкой увеличат до 12 миллионов рублей для Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 6 миллионов рублей для остальных регионов. Ставку по кредитам поднимут до 12%.

"Обновление условий льготной ипотеки в текущей рыночной ситуации — мера своевременная и необходимая. На фоне рекордно высоких ставок по классическим ипотечным программам, госпрограмма по ставке 12% с увеличением максимальной суммы кредита с 3 миллионов до 12 миллионов рублей будет востребована населением", — считает начальник управления ипотечных продаж ПСБ Татьяна Чернышева. По ее мнению, новые условия позволят сбалансировать спрос и предложение, нивелируют сокращение спроса на ипотеку.

"На стоимость квадратного метра жилья прежде всего оказывает влияние динамика цен строительных материалов, а не условия ипотеки", — отметила Чернышева.

Увеличение максимальной суммы льготной ипотеки увеличит спрос на новостройки даже при повышенной ставке, полагает и руководитель управления ипотечного кредитования "Азиатско-Тихоокеанского банка" Евгений Мешков. С ним согласна и председатель правления "Абсолют банка" Татьяна Ушкова. Она отмечает, что повышенная сумма кредита соответствует средней стоимости жилья в регионах.

Повышение суммы кредита увеличит количество жилых комплексов, где стоимость квартир соответствует условиям льготной программы, что позволит сделать ипотеку более доступной, считают в РНКБ.

"Банки готовы тщательно проверять платежеспособность заемщиков, чтобы не допустить их закредитованности в изменившихся условиях", – отмечает зампред правления ВТБ Анатолий Печатников. По его мнению, изменения поддержат темпы развития строительного рынка.

При этом пока сложно сказать, как изменение условий программы скажется на стоимости жилья, отмечают в "Азиатско-Тихоокеанском банке" и "Абсолют банке".

ВТБ с 23 марта уже принимает заявки на ипотеку по новым условиям, а в Сбербанке отметили, что программа кредитов по льготной ипотеке будет работать в соответствии с новыми условиями.