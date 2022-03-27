МОСКВА, 27 мар — ПРАЙМ. Граждане России, которым в Черногории принадлежит 18,9 тысячи объектов недвижимости, опасаются санкций Запада и начали переоформлять купленную ранее собственность. Об этом сообщает издание Pobjeda со ссылкой на риелторов.

Правительство Черногории на заседании 17 марта не смогло утвердить конкретные санкции в отношении России из-за разногласий между сторонниками премьера Здравка Кривокапича и вице-премьера Дритана Абазовича. МИД Черногории, который возглавляет близкий вице-премьеру Абазовичу министр Джордже Радулович, в конце февраля заявил о поддержке всех санкций ЕС против РФ и о закрытии с 4 марта воздушного пространства страны для российских самолетов, которые и без того не летали с начала пандемии COVID-19.

Постановление правительства о конкретных ограничительных мерах до сих пор не было принято. Но россияне, по данным риелторов, начали активно перерегистрировать собственность, пишет издание.

"Россияне боятся санкций и сейчас хотят переоформить недвижимость со своего имени на других лиц. Продажа им в настоящее время невыгодна, так как не знают куда вложить деньги. Не хотят держать средства в отечественных (черногорских — ред.) банках, потому что думают, что государство легко конфискует их со счетов, если дойдет до применения санкций", — цитирует издание Pobjeda Томислава Ранковича, представителя агентства Kamin nekretnine из Будвы.

Издание приводит данные Управления по недвижимости, согласно которым, граждане РФ — владельцы или совладельцы 18 906 объектов недвижимости и 3,9 миллиона квадратных метров земли в Черногории. Общая площадь жилых и деловых объектов, принадлежащих в стране россиянам, — 1 151 657 квадратных метров, а число земельных участков, приобретенных ими в Черногории, — 12 598, пишет Pobjeda.

Отмечается, что это неокончательные цифры, так как не все кадастровые документы содержат данные об адресе владельца за рубежом и невозможно установить гражданство.

Россияне являются собственниками недвижимости в 13 общинах (муниципальных районах) Черногории. Больше всего приходится на туристическую столицу страны — в Будве 6 671 объект в российской собственности общей площадью 396 203 квадратных метра и земельные участки на 603 834 квадратных метров, добавляет издание.

Затем следует муниципалитет Бар с 4 661 объектом площадью 285 027 "квадратов" и 923 641 квадратным метром земельных участков. Замыкает первую тройку Герцог-Нови: 2 935 объектов площадью 180 927 квадратных метров и 698 284 квадрантных метров земельных участков принадлежит гражданам РФ, говорится в статье.

Отмечается, что наибольшее количество недвижимости в Черногории с населением около 620 тысяч человек и площадью 13,8 тысячи квадратных километров граждане России приобрели вскоре после провозглашения независимости страны по результатам референдума в 2006 году, во время "бума" цена за квадратный метр достигала 10 тысяч евро.