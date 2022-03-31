МОСКВА, 31 мар — ПРАЙМ. Ключевой задачей поддержки ипотеки в России является привлечение в строительную отрасль 2,5 триллиона рублей, об этом рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. В правительстве дали прогноз по ценам на жилье

Средства позволят поддержать все стройки, "чтобы они не останавливались", уточнил он.

Вице-премьер рассказал, что по итогам первого квартала российские застройщики сдали рекордные 24 миллиона квадратных метров жилья, такого результата удалось достичь за счет реализации программы льготной ипотеки и совместной работы правительства с главами регионов.

Правительство продолжит поддерживать рынок ипотечного кредитования, субсидирование льготной ипотеки в 2022 году обойдется государству в 70-80 миллиардов рублей, еще 220-240 миллиардов рублей необходимо для поддержки уже выданных кредитов, сообщил Хуснуллин.

"Поддержка ипотеки — это важнейшая мера, и я хочу сказать, что для государства она очень дорогая", — заявил он.

Несмотря на это, власти готовы "докрутить" меры поддержки ипотеки, если в этом появится необходимость. "Будем предлагать или расширение действия ипотеки, или, может быть, сумму докручивать", — сказал Хуснуллин журналистам. По его словам, в текущем году планируется выделить коло 35 миллиардов рублей на субсидирование кредитов застройщикам до 15%.

Кроме того, правительство разберется с банками, которые приостановили выдачу кредитов и стали "баловаться" со эскроу-счетами.

Вице-премьер подчеркнул, что вопрос кредитования сегодня является одним из приоритетных. Он отметил, что ипотечные кредиты имеются у 8 миллионов семей, и нельзя подвергать их риску, останавливая стройки.

"Буду разбираться с этим. Это огромный рынок и его, конечно, надо контролировать", — сказал он.