МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект федерального закона по финансированию мероприятий, направленных на сокращение доли непригодного для проживания жилищного фонда. Об этом сообщается на сайте российского кабмина.

Денежные купюры и домик

Минстрой допускает корректировку программы льготной ипотеки

Документ предполагает, что Минстрой получит средства для расселения жилья на территории Подмосковья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

Кроме того, кабмин принял проект федерального закона, направленный на передачу Минстрою от Минэкономразвития функций и полномочий, связанных с формированием и реализацией федеральной адресной инвестиционной программы.

 