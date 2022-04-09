МОСКВА, 9 апр — ПРАЙМ. Правительство РФ одобрило проект федерального закона по финансированию мероприятий, направленных на сокращение доли непригодного для проживания жилищного фонда. Об этом сообщается на сайте российского кабмина. Минстрой допускает корректировку программы льготной ипотеки

Документ предполагает, что Минстрой получит средства для расселения жилья на территории Подмосковья, признанного аварийным до 1 января 2017 года.

Кроме того, кабмин принял проект федерального закона, направленный на передачу Минстрою от Минэкономразвития функций и полномочий, связанных с формированием и реализацией федеральной адресной инвестиционной программы.