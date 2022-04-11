МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ обратился в Генпрокуратуру и Минстрой России с просьбой пресечь новую выявленную схему мошенничества девелоперов с эскроу-счетами и предлагает проводить прокурорскую проверку застройщика, если он продал 10% квартир в новостройке по цене ниже рыночной более чем на 20%, сообщают "Известия".
Издание сообщает, что депутат Госдумы Александр Якубовский просит ведомства проработать механизм по недопущению злоупотребления уступками прав требования со стороны застройщиков.
Новая схема заключается в следующем. Застройщик продает определенную часть квартир в новостройках своим аффилированным структурам по цене ниже рыночной, а те перепродают их по завышенной. В итоге на эскроу-счетах замораживается только та сумма, которую заплатили аффилированные компании, тогда как остальные средства получает застройщик. И в случае его банкротства граждане недополучат деньги.