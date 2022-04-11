МОСКВА, 11 апр — ПРАЙМ. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ обратился в Генпрокуратуру и Минстрой России с просьбой пресечь новую выявленную схему мошенничества девелоперов с эскроу-счетами и предлагает проводить прокурорскую проверку застройщика, если он продал 10% квартир в новостройке по цене ниже рыночной более чем на 20%, сообщают "Известия". Сроки депонирования средств на счетах эскроу станут дольше

Издание сообщает, что депутат Госдумы Александр Якубовский просит ведомства проработать механизм по недопущению злоупотребления уступками прав требования со стороны застройщиков.

Новая схема заключается в следующем. Застройщик продает определенную часть квартир в новостройках своим аффилированным структурам по цене ниже рыночной, а те перепродают их по завышенной. В итоге на эскроу-счетах замораживается только та сумма, которую заплатили аффилированные компании, тогда как остальные средства получает застройщик. И в случае его банкротства граждане недополучат деньги.