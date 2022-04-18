МОСКВА, 18 апр — ПРАЙМ. Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов направил на имя главы Банка России Эльвиры Набиуллиной письмо с предложением отменить штрафы за просрочки по ипотеке до конца этого года, пишет RT со ссылкой на копию документа.

По мнению политолога, после того, как с конца февраля страны Запада ввели новые санкции в отношении России, одной из уязвимых групп среди россиян стали семьи, имеющие обязательства по ипотечным займам.

В частности, гражданин, взявший ипотечный кредит, по закону имеет право воспользоваться так называемыми ипотечными каникулами: уменьшить либо приостановить выплаты по кредиту на срок до полугода в случае наступления тяжелых жизненных обстоятельств.

Однако по закону каникулы предоставляются единожды в течение срока действия одного ипотечного договора, напоминает Орлов. "Учитывая текущие экономические условия, в целях поддержки граждан, имеющих ипотечные обязательства, прошу вас вместе с банковским сообществом рассмотреть вопрос о целесообразности отмены штрафов за просрочку платежей по ипотечным кредитам до конца 2022 года", — пишет он главе Центробанка.

В марте текущего 2022 года в силу вступили новые поправки к законодательству, они позволяют россиянам, которые уже использовали кредитные каникулы, воспользоваться ими вновь. Для этого нужно подать заявление не позднее 30 сентября.

Отметим, что воспользоваться льготным периодом смогут только россияне, чьи кредиты не превышают установленного правительством лимита: