МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Доступность ипотеки в России в условиях текущих банковских ставок остается низкой: ежемесячный платеж по нельготной ипотеке превышает среднемесячную заработную плату практически у половины работающих россиян, подсчитали для РИА Новости аналитики рейтингового агентства АКРА. В России предложили отменить штрафы за просрочки по ипотеке

"На сегодняшний день при нельготной ипотечной ставке в размере 16,9% ежемесячный платеж превышает среднемесячную заработную плату практически у половины работников организаций в РФ. В подобной ситуации некоторые категории граждан видят выход либо во временной аренде жилья в ожидании снижения процентной ставки, либо в программах льготной ипотеки с низкими ставками, субсидируемыми государством", — выяснили аналитики.

Наибольшая доля граждан, чья заработная плата ниже платежа по ипотечному кредиту, присуща субъектам с высокой стоимостью квартиры или низким уровнем средней номинальной заработной платы, подсчитали аналитики. В Республиках Крым и Татарстан более у 86% граждан зарплаты ниже расчетных платежей по ипотеке за двухкомнатную квартиру в столицах данных субъектов при текущей процентной ставке. В Санкт-Петербурге таких граждан 82%, в Краснодарском крае — 81%, в Свердловской области — 73%.

При расчете ипотечного платежа за однокомнатную квартиру максимальная доля граждан с заработной платой ниже этого уровня наблюдается в Республике Крым (70%) и в Санкт-Петербурге (67%), за ними следуют Татарстан (66%), Москва (65%) и Краснодарский край (61%).

По расчетам АКРА, на сегодняшний день средний по стране ежемесячный ипотечный платеж за однокомнатную квартиру составляет порядка 42 тысяч рублей, а за двухкомнатную — 56,9 тысячи рублей. В апреле регулятор снизил ключевую ставку до 17%, после чего банки также пересмотрели свои предложения в сторону снижения ставок. В среднем по России, по оценке аналитиков, благодаря снижению процентной ставки ежемесячный платеж уменьшился примерно на 4,7 тысячи рублей для однокомнатной квартиры и почти на 6,3 тысячи рублей — для двухкомнатной.

Наиболее заметно ежемесячные платежи по ипотеке снизились в Москве (на 14,1 и 19 тысячи рублей в месяц соответственно), Петербурге (на 8,7 и 11,8 тысячи рублей) и Владивостоке (на 6,1 и 8,2 тысячи рублей). Менее ощутимо снижение процентной ставки сказалось на городах с низкой стоимостью квадратного метра жилья: в Нальчике ежемесячные платежи снизились на 1,6 и 2,2 тысячи рублей, в Махачкале — на 1,7 и 2,3 тысячи рублей, в Майкопе — на 1,9 и 2,6 тысячи рублей.