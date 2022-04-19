МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Покупка жилья в ипотеку в России при текущем уровне ставок практически всегда будет обходиться дороже аренды, однако ситуация меняется в случае семейной ипотеки: в 37 городах страны использование такой льготы выгоднее или сопоставимо с арендой однушки, для двухкомнатной квартиры — в 21 городе, сообщили РИА Новости аналитики рейтингового агентства АКРА. В России предложили отменить штрафы за просрочки по ипотеке

Банк России на позапрошлой неделе принял решение снизить ключевую ставку до 17% годовых с 20% и допустил возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В марте президент РФ Владимир Путин сообщал, что власти страны сохранят льготные ставки по специальным ипотечным программам: по семейной в 6%, сельской в 3% и дальневосточной в 2%.

"При сохраняющихся высоких процентных ставках по ипотеке покупка жилья практически всегда будет обходиться дороже аренды, а исключением становятся льготные программы ипотеки с господдержкой. Жилье в ипотеку обходится дешевле аренды только в ряде случаев при использовании программы "Семейная ипотека", — говорят аналитики.

По их подсчетам, "В 37 городах РФ ежемесячный платеж по ипотеке (семейной — ред.) за однокомнатную квартиру будет меньше или сопоставим с размером арендной платы за жилье с тем же количеством комнат, для двухкомнатной квартиры — в 21 городе".

Если сравнивать ежемесячный платеж в рамках программы семейной ипотеки и плату за аренду жилья, то наибольшее различие между этими показателями для двухкомнатной квартиры наблюдается в пяти городах: в Махачкале оплата ипотеки дешевле арендной платы за жилье практически вдвое, в Нальчике — в 1,6 раза, в Петропавловске-Камчатском — в 1,5 раза, в Ханты-Мансийске — в 1,5 раза, в Салехарде — в 1,3 раза. В случае с однокомнатной квартирой, уточняют в агентстве, лидеры остаются теми же при незначительном изменении пропорций.