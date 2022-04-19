МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Москва предоставит застройщикам почти 37 гектаров земли для реализации 20 масштабных инвестиционных проектов, среди них социальные, спортивные, транспортные и офисные комплексы, сообщается на сайте мэра столицы. Бизнес Москвы получил 6 миллиардов рублей по программе инвестиподдержки

"В первом квартале 2022 года город принял решение о предоставлении застройщикам без проведения торгов почти 37 гектаров земли в аренду для реализации 20 масштабных инвестпроектов. Это значительно больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда было выделено около 22 гектаров для создания 13 объектов", — приводятся в сообщении слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Уточняется, что получить землю без торгов могут производственные комплексы, инновационные центры, социальные учреждения, транспортные, спортивные и другие объекты. Для их строительства город предоставляет земельные участки в аренду сроком на пять лет.

Дополняется, что на строительство восьми новых объектов в сфере образования будет выделено около десяти гектаров. Кроме того, в промзоне Руднево планируется построить производственный комплекс на 1,8 гектара земли, а в Походном проезде возведут предприятие по изготовлению архитектурного бетона.

"Земельный участок, расположенный в Северо-Западном округе Москвы, передадут инвестору без торгов для строительства завода в рамках импортозамещения строительных материалов. Планируемый объем инвестиций составит 250 миллионов рублей, там будет создано около 110 рабочих мест", — добавляется в сообщении со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского.