МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Количество новых домов в США, строительство которых было начато в марте, выросло на 0,3% по сравнению с пересмотренным показателем февраля и составило 1,793 миллиона, говорится в сообщении министерства торговли страны. Американский эксперт объяснил, что может привести США к краху

Аналитики, опрошенные порталом DailyFX, напротив, ожидали снижения показателя до 1,745 миллиона с первоначального уровня февраля в 1,769 миллиона. Показатель февраля был пересмотрен до 1,788 миллиона новостроек.

По сравнению с мартом 2021 года продажи новых домов в США в отчетном месяце увеличились на 3,9%.

При этом число разрешений на строительство в США в марте выросло с показателя февраля на 0,4% — до 1,873 миллиона. Аналитики ожидали показатель на отметке в 1,825 миллиона разрешений. Значение февраля не было пересмотрено и осталось на уровне 1,865 миллиона.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.