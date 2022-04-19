МОСКВА, 19 апр — ПРАЙМ. Правительство обязало российские банки раскрывать информацию о полной стоимости ипотеки. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

"В рамках дополнительного пакета принято решение, которое направлено на раскрытие информации о полной стоимости ипотечного кредита. Зачастую банки не включают в нее страховку, но заемщик такие расходы все равно несет", — отметил он.

Мишустин объяснил, что "полное раскрытие всех услуг покажет людям реальную стоимость кредита, а банкам придется более открыто конкурировать друг с другом, чтобы привлечь заемщиков — ведь граждане смогут оценить все расходы и обратиться туда, где им предложат более выгодные условия".