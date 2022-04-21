МОСКВА, 21 апр — ПРАЙМ. Завод по производству крупногабаритных железобетонных изделий (ЖБИ) в Хабаровске будет поставлять материалы для строительства по фиксированной цене, что позволит снизить возведение социально-значимых панельных домов на 10%, заявил мэр города Сергей Кравчук. Объявлено о выводе из эксплуатации газопровод Оха – Комсомольск-на-Амуре

"Договорились с руководством завода по выпуску ЖБИ о том, что продукцию для социально-значимых объектов предприятие ООО "АмурСтройМеханизация" будет поставлять по зафиксированной цене. Отпускная цена квадратного метра "панелек" будет ниже на 10%. Сегодня подобная практика уже используется на хабаровском заводе строительной керамики", — написал Кравчук в своем Telegram-канале.

Он отметил, что администрация нацелена на снижение стоимости строительства в городе, а достичь этого можно при условии снижения цен на стройматериалы. "Мы поступательно к этому идем. Совместно с правительством края и при поддержке (губернатора) Михаила Дегтярева работаем над созданием кластера по производству доступных стройматериалов", — уточнил Кравчук.

По данным мэрии, завод будет отгружать на социально-значимые объекты плиты. На встрече с мэром директор по производству ООО "АмурСтройМеханизация" Михаил Гринблат отметил, что для производства плит используются только отечественные материалы, и, несмотря на общее удорожание, завод готов делать продукцию для социально-важных строек по спеццене.

Завод ЖБИ находился в Индустриальном районе города, занимает площадь в 16 гектаров, на которых разместились производственные цеха. В составе предприятия — четыре формовочных, два арматурных, два бетоносмесительных, а также вспомогательные цеха.

Комплексное развитие жилищного строительства стало одним из ключевых направлений стратегии развития Хабаровского края до 2026 года. Для решения задачи в регионе по поручению президента РФ создается промышленный кластер строительных материалов. Это позволит снизить логистические затраты, что скажется на стоимости квадратного метра жилья. Поддержка индустрии позволит строить в городах региона новые микрорайоны. В крае уже сформировано более 40 точек для комплексной жилищной застройки.