МОСКВА, 26 апр — ПРАЙМ. Продажи новых домов в США в марте снизились на 8,6% по сравнению с пересмотренным показателем февраля – до 763 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США. Индекс доверия потребителей в США снизился в апреле

Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя до 765 тысяч с изначального уровня предыдущего месяца в 772 тысячи. Показатель февраля был пересмотрен до 835 тысяч.

По сравнению с мартом 2021 года, когда продажи составили 873 тысячи, в отчетном месяце зафиксировано снижение на 12,6%.

Объем продаж нового жилья (New Home Sales) — важный показатель состояния рынка недвижимости и экономики в целом. Его увеличение ведет к росту расходов новых домовладельцев на мебель и услуги ЖКХ, что, в свою очередь, стимулирует спрос на товары, услуги и рабочую силу. Кроме того, более половины всего строительства в США приходится на жилой фонд. Таким образом, динамика продаж жилой недвижимости по цепочке передается другим отраслям экономики.