Российская газета: самыми востребованными стали квартиры низкого качества
МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. На российском рынке недвижимости самыми востребованными в последние недели стали лоты низкого качества, пишет "Российская газета".
Такие квартиры дешевле других и пользуются повышенным спросом.
Как отметил директор управления вторичного рынка "Инком-Недвижимость" Михаил Куликов изданию, в период неопределенности достаточно большую ликвидность показывают низкокачественные объекты. Что он подразумевает под этим понятием?
- Это квартиры маленькой площади,
- жилье на первых этажах домов,
- в устаревшем жилом фонде,
- "убитые" квартиры.
Как правило, интерес к таким объектам снижается в период улучшения макроэкономической ситуации. У людей появляется уверенность в завтрашнем дне.
Сегодня жилье низкого качества пользуется высоким спросом, так как более комфортную квартиру купить могут далеко не все.
Помимо этого, если у семей вопрос с жильем стоит остро и не требует отлагательств, то приходится действовать, исходя из нынешних финансовых возможностей.
Жилье с низкими качественными характеристиками — это квартиры на первых и последних этажах, они могут быть проданы с дисконтом в 5-10%. На столько же снижается цена на жилье в домах, расположенных на первой линии от оживленной трассы, железной дороги, крупного транспортно-пересадочного узла.
https://1prime.ru/development/20220502/836804262.html