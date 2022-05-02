МОСКВА, 2 мая — ПРАЙМ. На российском рынке недвижимости самыми востребованными в последние недели стали лоты низкого качества, пишет "Российская газета".

Такие квартиры дешевле других и пользуются повышенным спросом.

Как отметил директор управления вторичного рынка "Инком-Недвижимость" Михаил Куликов изданию, в период неопределенности достаточно большую ликвидность показывают низкокачественные объекты. Что он подразумевает под этим понятием?

Это квартиры маленькой площади,



жилье на первых этажах домов,

в устаревшем жилом фонде,



"убитые" квартиры.



Как правило, интерес к таким объектам снижается в период улучшения макроэкономической ситуации. У людей появляется уверенность в завтрашнем дне.

Сегодня жилье низкого качества пользуется высоким спросом, так как более комфортную квартиру купить могут далеко не все.

Помимо этого, если у семей вопрос с жильем стоит остро и не требует отлагательств, то приходится действовать, исходя из нынешних финансовых возможностей.

Жилье с низкими качественными характеристиками — это квартиры на первых и последних этажах, они могут быть проданы с дисконтом в 5-10%. На столько же снижается цена на жилье в домах, расположенных на первой линии от оживленной трассы, железной дороги, крупного транспортно-пересадочного узла.