МОСКВА, 15 мая — ПРАЙМ. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Великобритании подготовило законопроект, согласно которому от любой компании, траста или другой организации, участвующей в сделках с недвижимостью, будут требовать сведения об ее истинном бенефициарном владельце, сообщает газета Telegraph. Bloomberg предсказал крайнюю нищету сотням тысяч британских семей

Отмечается, что эти сведения необходимо будет подать в Управление регистрации прав собственности для завершения покупки или продажи. Как пишет газета, этот шаг призван помочь положить конец использованию Великобритании в качестве "убежища для миллиардеров", стремящихся отмывать деньги или тайно накапливать активы.

"Солнечный свет — лучшее дезинфицирующее средство, и слишком долго рынок недвижимости был в тени. Единственный вопрос, который задавался при покупке недвижимости в этой стране, — это "сколько"; а теперь мы будем спрашивать, "для кого на самом деле эта недвижимость?" и "откуда эти деньги?"… Мы хотим раз и навсегда покончить с мошенничеством с незаконными деньгами, которые захлестнули британский рынок недвижимости. Наш рынок недвижимости больше не будет открыт для коррумпированных лиц и режимов, отмывающих свои деньги и скрывающих свою личность", — заявил газете министр жилищно-коммунального хозяйства Майкл Гоув.