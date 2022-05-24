МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Минфин РФ не обсуждает продление программы льготной ипотеки на жильё в новостройках на 2023 год, заявил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Не обсуждается", — ответил он на соответствующий вопрос.

Ранее данная программа была продлена до конца этого года. Ставка по обновлённым условиям составляет 9%. Согласно условиям программы, максимальная сумма кредита для Москвы, Московской области, Ленинградской области и Санкт-Петербурга составляет 12 миллионов рублей, для остальных регионов — 6 миллионов рублей. Размер первоначального взноса составляет от 15% стоимости недвижимости.