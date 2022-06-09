МОСКВА, 9 июн — ПРАЙМ. Неравномерное предоставление Минстроем России межбюджетных трансфертов регионам может привести к банкротству юридических лиц, говорится в отчете Счетной палаты России по итогам проверки исполнении федерального бюджета министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (ГРБС Минстрой) за 2021 год. Счетная палата раскрыла траты на развитие ТОР

"Как и в предыдущие годы, межбюджетные трансферты предоставлялись неравномерно. Наибольший объем — практически 48% — пришелся на четвертый квартал 2021 года. Это может привести к рискам недостижения запланированных показателей, значительному авансированию контрагентов по заключенным госконтрактам и банкротству юрлиц в сложившихся социально-экономических условиях", — сообщила на коллегии аудитор Счетной палаты Наталья Трунова.

При этом, по данным аудиторов, на межбюджетные трансферты за прошлый год было направлено 160 миллиардов рублей. По сравнению с 2020 годом их объем увеличился на 7%, в том числе за счет прироста субсидий более чем на 10%.

Федеральный закон предусматривает межбюджетные трансферты в виде субсидий бюджетам регионов – 125,471 миллиарда рублей (84,7% общего объема межбюджетных трансфертов); субвенций – 5,925 миллиарда рублей (4% общего объема межбюджетных трансфертов) и иных межбюджетных трансфертов – 16,727 миллиарда рублей (11,3% общего объема межбюджетных трансфертов).

По данным ведомства, в отчетном периоде доходы Минстроя сократились в 3,2 раза по сравнению с предыдущим годом. При этом они значительно превысили прогноз текущего года и составили 1,7 миллиарда рублей против ожидаемых 12,1 миллиона рублей. Такое значительное расхождение с планом связано с возвратом остатков межбюджетных трансфертов и передачей шести учреждений Минстроя в ведение ППК "Единый заказчик".