МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Правительство направит еще семь миллиардов рублей на поддержку программы сельской ипотеки, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

Отмечается, что деньги пойдут на сохранение льготных условий ипотечных кредитов под 3%. При этом половина выделяемой суммы будет направлена на новые кредиты, что поможет улучшить свои жилищные условия еще 17 тысяч семей, проживающих в сельской местности.