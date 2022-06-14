Москва, 14 июн — ПРАЙМ. Депутат Госдумы Александр Якубовский предложил доработать поправки в закон о государственной регистрации недвижимости, которые сейчас обсуждаются в нижней палате парламента, в части предоставления сведений из ЕРГН. По его мнению, ко второму чтению документ стоит доработать с учетом интересов и граждан, и бизнеса.

По его мнению, в числе из круга лиц, которые имеют право на получение данных, стоит оставить банки. Это связано с тем, что среди банков есть организации, обеспечивающие через специальные площадки процесс сделок с недвижимостью.



"Мы в первую очередь выступаем за то, чтобы с одной стороны обезопасить граждан, с другой стороны, дать возможность работать добросовестным предпринимателям. Этот баланс безусловно нужно искать и ко второму чтению подготовить законопроект, удовлетворяющий все стороны. При этом стоит учитывать, что на рынке сделки с недвижимостью проводят не только сами граждане напрямую или через риелторов, сейчас есть такие площадки, как Домклик, Метр Квадратный. Естественно при реализации имущества через эти площадки чистота сделок гарантируется компаниями, а учитывая, что их акционерами выступают лидирующие в части ипотечного кредитования да и вообще на российском рынке банки страны, как Сбер, ВТБ, возможно стоит подумать, чтобы включить в список тех, кому доступна информация, банки из числа тех, кто имеет подобные ресурсы, от которых зависит быстрота и чистота ипотечных сделок, чтобы не накладывать на граждан дополнительные расходы и не усложнять процесс", — считает Якубовский.



Напомним, что законопроект был внесен в Госдуму 6 апреля, затем документ был принят в первом чтении. Среди авторов группа думских депутатов, включая Александра Хинштейна. Изменения предлагается внести в Федеральный закон 218-ФЗ. Устанавливается, что персональные данные, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, могут быть предоставлены третьим лицам только с согласия физического лица. В отсутствии указанной записи сведения могут быть предоставлены только по запросу нотариуса.