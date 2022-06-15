С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Рост цен на жилье в России в текущем году будет стабильным: предпосылок для существенного их сокращения или разгона нет, заявил первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ. Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам на рефинансирование

"С точки зрения долгосрочных ожиданий, я считаю, что он будет относительно стабильным. Нет предпосылок к тому, чтобы цены существенно сокращались или росли. Сейчас будет восстанавливаться ипотека, и строительные компании продолжают развивать свои проекты", — поделился Царев ожиданиями по росту цен на жилищном рынке.

Он отметил, что у россиян также остается спрос на новое жилье. "Если бы этого спроса не было, то цены могли бы снижаться. В текущих условиях я предполагаю, что цены на жилье будут примерно как-то коррелировать с долгосрочной инфляцией, а не текущей", — считает первый зампред правления Сбербанка.

Царев напомнил, что несмотря на то, что у жилья идут разные циклы с текущей инфляцией, в долгосрочной перспективе, условно за десятилетний период, средняя инфляция в России и на жилищном рынке близки. Поэтому сейчас за счет роста цен, который был в прошлом году, жилищная инфляция не будет на том же уровне, что и инфляция в стране, заключил он.

По последним данным Росстата, за период с 28 мая по 3 июня второй раз в этом году была зафиксирована недельная дефляция в символические 0,01%. При этом годовые темпы роста цен на 3 июня замедлились до 17,02%.

Согласно официальному прогнозу ЦБ, инфляция в России по итогам 2022 года составит 14-17%, в 2023 году 5-7%, а возвращение к целевым 4% произойдет в 2024 году. При этом Минэкономразвития прогнозирует годовые темпы роста цен в стране в текущем году на уровне 17,5%. По прогнозу помощника президента России Максима Орешкина, инфляция в РФ в 2022 году будет не выше 15%.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.00 мск.