МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. По сообщению пресс-службы Кремля, президиум Госсовета 21 июня рассмотрит стратегию развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года. Мутко считает, что цены на жилье вырастут на уровне инфляции

В пресс-релизе говорится, что 21 июня состоится заседание президиума Государственного Совета, на котором будет рассмотрена стратегия развития строительной отрасли и сферы ЖКХ до 2030 года, подготовленная Минстроем.

Отмечается, что стратегия направлена на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, технологическое развитие строительной отрасли и системы жилищно-коммунального хозяйства, повышение энергоэффективности и экологичности жилья и коммунальных систем.