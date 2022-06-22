МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Средний размер ипотечного кредита в России в мае подскочил на максимальные за несколько лет 17% и достиг рекордных 4,1 миллиона рублей, подсчитали для РИА Новости в бюро кредитных историй "Эквифакс". Российские банки стали активнее предлагать ипотеку без первого взноса

Такой рост среднего размера ипотеки произошел на фоне продолжения снижения выдачи кредитов. Так, в мае количество выдаваемых россиянам ссуд на покупку жилья уменьшилось на 20% против 77% в апреле. Всего за прошлый месяц на покупку жилья кредитные организации выдали 29,8 тысячи ссуд.

Объем ипотечных кредитов в мае также продолжил снижение, хотя и меньшими темпами: если апреле сумма выдач снизилась на 75%, то в мае — лишь на 6,9%. В результате объем ипотечных выдач в прошлом месяце составил 122,5 миллиарда рублей.

В то же время количество "плохих" ипотечных кредитов в России в мае увеличилось на 2,6% — до 30,6 тысячи ссуд, а их объем подрос на 1,9% — до 63,7 миллиарда рублей.

По данным ЦБ, количество выданных ипотечных кредитов в апреле упало на 69,7% — до 49,4 тысячи ссуд. При этом их объем просел на 69% — до 161,6 миллиарда рублей. В результате портфель ипотечных кредитов сократился на 0,1% и составил по итогам мая 12,4 триллиона рублей. Средняя ставка по ипотеке в апреле составляла 7,64% годовых.