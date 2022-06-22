МОСКВА, 22 июн — ПРАЙМ. Финский конгломерат SOK сообщил о продаже петербургских отелей бренда Sokos российским частным инвесторам. X5 Group выкупит финские супермаркеты Prisma в Петербурге

"SOK продает компанию, отвечающую за бизнес Sokos Hotels в Санкт-Петербурге. В результате сделки деятельность Sokos Hotels в Санкт-Петербурге будет передана покупателю с 30 июня, и гостиничная деятельность S Group в России будет прекращена", — заявили представители конгломерата.

Отмечается, что три отеля Sokos в Санкт-Петербурге купили Александр Ермаков и Юрий Шумаков, являющиеся российскими инвесторами и предпринимателями в сфере информационных технологий.

SOK уточнил, что после закрытия сделки покупатель не будет иметь права использовать торговые марки S Group в своей деятельности.